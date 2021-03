D'insults, alcaldes i investidures D'insults, alcaldes i investidures

D'insults, alcaldes i investidures

Ramon Bosch

27.03.2021 | 04:00

Un insult intolerable No comparteixo ni l'acció sobre la nostra ciutat, ni la visió del que aquesta hauria de ser que exerceix i té el nostre alcalde, però això no m'impedeix que, davant dels insults homòfobs que ha rebut aquesta setmana i que ell ha fet públics, m'hi solidaritzi de manera incondicional. No reproduiré aquí aquests insults perquè em semblen d'un baix to i d'una misèria moral fora de tots els límits de la decència. Només diré que aquests insults al·ludien a la seva condició sexual i a la nacionalitat de la seva parella, dues coses que formen part de l'esfera privada de cadascú i que no tenen res a...