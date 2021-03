Caçadors de grans paraules Caçadors de grans paraules

Joan Boldú

27.03.2021 | 04:00

Hi ha qui caça elefants, animals grans, i hi ha també qui caça grans paraules, com justícia, igualtat, llibertat, dignitat... Són paraules que sedueixen els oients en identificar-se amb la idea general del seu significat. Ara bé, puc preguntar-me: llibertat, sí; però quina llibertat; justícia, sí; però, quina justícia. Els caçadors d'animals s'apropien de la presa amb violència; els caçadors de grans paraules s'apoderen d'elles violentant el seu significat general i omplint-lo amb diferents significats basats en els seus desitjos o els seus interessos. Recentment dues persones, la Sra. Ayuso i el Sr. García Egea, han...