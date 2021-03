Mai no se'n sap prou Mai no se'n sap prou

Mai no se'n sap prou

Josep Ballbè i Urrit

26.03.2021 | 04:00

FA uns seixanta anys, l'enunciat d´un espot televisiu va quallar amb molta força. Corresponia a una reconeguda empresa de matalassos. Exactament posava: "Nunca se acostará sin saber una cosa más". Aleshores, no havien arribat els canals autonòmics. No fent la traducció a l'estil de La Trinca, remarcaré que "mai no se'n sap prou". Aprendre coses noves sempre és positiu. Mai no està de més. Davant l'actual conjuntura de la Covid-19, opto pel "no hi ha mal que per bé no vingui". Em sobta sentir parlar gent que diu avorrir-se. La pandèmia l'han ben fos. Contravenint la cita atribuïda a Benjamin Franklin que "el temps...