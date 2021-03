Censar per coherència Censar per coherència

26.03.2021 | 04:00

Terrassa compta amb un registre d'animals de companyia per controlar la població de gossos, gats i fures. Actualment hi ha 12.337 animals censats, el 76% dels quals (9.485) són gossos i el 23 % (2.834), gats. També hi ha inscrites 18 fures. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha iniciat una campanya informativa i de sensibilització per recordar l'obligatorietat de censar els animals de companyia. D'aquesta manera, es pot comptabilitzar quants hi ha a la ciutat i fer una previsió dels recursos de salut pública i infraestructures que contribueixin a millorar el seu benestar. La iniciativa, que durarà fins a mitjans d'abril, anirà a càrrec de les informadores ambientals, es fa a peu...