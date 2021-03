Una "nova normalitat"?

Editorial

25.03.2021 | 04:00

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica (MNACTEC) és un d'aquells tresors que tots els terrassencs sabem que tenim, però poques vegades el valorem com cal. Evidentment, està en el top 10 d'elements que fan que la "Marca Terrassa" tingui rellevància més enllà dels nostres límits. I a més del continent, que ens recorda el nostre passat industrial tèxtil, allò que ens trobem a dins - les exposicions i les experiències- és únic a Catalunya.

En aquestes mostres podem tenir accés al coneixement de primera mà de la forma més didàctica i curosa possible. Ens mostren el passat i ens avancen com serà el futur.

L'últim tresor que tenim al MNACTEC és l'exposició "Epidèmies i pandèmies. L'enemic invisible" que estarà vigent fins al 31 de desembre. Es tracta d'una mostra, que presenta l'evolució de les grans plagues sanitàries que ha patit la humanitat al llarg de la seva història i fins a l'actualitat, des d'una òptica històrica, científica, tecnològica i social. S'estructura en 7 àmbits, que tracten des de l'origen de la vida i els primers microorganismes fins a la situació pandèmica actual i la recerca científica associada.

"Epidèmies i pandèmies" exposa les relacions dels diferents organismes vius, així com els conceptes de malaltia i salut, brot, epidèmia i pandèmia. L'exposició analitza les grans epidèmies que ja ha patit la humanitat, i específicament les viscudes a Catalunya, i presenta les innovacions científiques i tecnològiques que han permès el coneixement del món dels microorganismes i de la transmissió de les malalties i el seu tractament.

A través de la recuperació del fons fotogràfic del doctor Jaume Ferran i Clua (1851-1929), dipositat parcialment a l'arxiu d'imatges del MNACTEC, s'explica el procés de desenvolupament i usos de les vacunes, així com la tasca duta a terme per aquest eminent científic, que va desenvolupar la vacuna del còlera. Per tant, és un tema històric que està més present que mai i que ens ha d'ajudar a interpretar la "nova normalitat", o potser no tan nova.