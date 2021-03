La Mare de Déu de març La Mare de Déu de març

Josep Ballbè i Urrit

25.03.2021 | 04:00

EN primer lloc, la meva cordial i sentida felicitació a totes les senyores que duen el nom d'Encarnació o Anunciació. Avui, és la seva diada€ I, com diu l'adagi, "si trona per la Mare de Déu de març, la primavera és freda". Presentat invertidament, "si trona entre la Candelera i avui, quaranta dies més d'hivern". No sembla pas que un termòmetre a la baixa ajudi gens ni mica a foragitar aquest malson. "L'Encarnació, la darrera gelor". O "L'Encarnació tronera allunya quaranta dies la primavera". I "L'Encarnació se n'emporta el gel i duu la calor"€ La riquesa paremiològica del nostre refranyer...