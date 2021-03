Excel·lents professionals

Josep Puy

25.03.2021 | 04:00

POSSIBLEMENT, una immensa majoria de mestres i educadors no publicaran mai cap llibre sobre la seva experiència docent ni apuntaran cap itinerari ni possibles profecies sobre el futur de l'educació. No serà per manca de qualitat professional ni convincent solidesa enmig d'un ofici del tot vocacional. Potser en podrien publicar més d'un, qui sap si un col·leccionable, però la total absència de temps i una gran modèstia poden ser alguns dels arguments en la seva nul·la visibilitat davant els mitjans de comunicació i la difusió corresponent. Viuen allunyats de qualsevol protagonisme malgrat que són actors principals i directes d'una meravellosa tasca...