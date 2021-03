"En un momento dado"

Josep Ballbè i Urrit

24.03.2021 | 04:00

JA fa cinc anys que se'n va anar. S'acompleixen justament avui. Parlo d'en Johan Cruyff. Un visionari del món del futbol total, que va capgirar força "esquemes". Seva és l'expressió del títol, de cara a posar un bri de somriure en aquesta lectura. En plena pandèmia, si fos entre nosaltres, hauria fet propostes agosarades i profundes per "salvar" el món de la "bimba". Un globus hiperinflat per diners a dojo, ben desbocat, que requereix una forta i coratjosa sotragada. Referia que "el futbol comença com una democràcia i acaba com una dictadura. Primer, tots opinen, malgrat que només decideix un de sol. Ho fa el jugador davant la pilota....