La Rambla de Francesc Macià. Alberto Tallón La Rambla de Francesc Macià.

Editorial

Les àrees per a vianants

24.03.2021 | 04:00

Els barris s'apunten a la revolució verda i demanen a l'Ajuntament que les noves àrees de vianants que el pròxim mes de juliol entraran en funcionament al Vapor Gran, el Passeig, el Vapor Ventalló i la Seu d'Ègara s'estenguin com una taca d'oli a rambles i carrers. De moment hi ha dues propostes sobre la taula per al carrer de Colom, al barri de Can Palet, i per a la Rambla de Francesc Macià, a Sant Pere Nord. Als barris l'experiència de transformar les principals avingudes i carrers en espais de vianants l'estiu de 2020, coincidint amb la sortida del confinament, els va semblar una experiència positiva i demanen que tingui continuïtat. Més enllà de les intencions...