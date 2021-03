Dret a morir i a viure dignament Dret a morir i a viure dignament

Joan Carles Folia Torres, Coach Advance Life

24.03.2021 | 04:00

LA setmana passada vàrem poder veure com en el Congrés dels Diputats de Madrid s'aprovava la llei de l'eutanàsia. S'ha aprovat definitivament després de més de dos anys de tràmits. L'eutanàsia entrarà en vigor d'aquí a tres mesos i serà un nou dret que inclourà la sanitat pública i al què podran tenir accés malalts majors d'edat, de malalties incurables i que experimentin patiment físic o psíquic per la malaltia. El procés per poder demanar l'eutanàsia serà lent. La podrà demanar qualsevol pacient que pateixi una malaltia greu i incurable o un sofriment greu que l'impossibiliti. La petició...