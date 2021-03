Dia del seminari Dia del seminari

Dia del seminari

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

23.03.2021 | 04:00

AVUI celebrem el dia del Seminari. Enguany, amb ocasió de l'Any de Sant Josep, convocat pel Papa Francesc per celebrar el 150 aniversari de la seva proclamació com a Patró de l'Església universal, el lema escollit és: "Pare i germà, com sant Josep". Aquest lema vol expressar com els sacerdots, formats a l'escola de Natzaret, sota la cura de sant Josep, són enviats a acompanyar la vida de cada persona amb cor de pare i de germà. Tal com destacà sant Joan Pau II en la seva carta Redemptoris custos, "tal com va tenir cura amorosament de Maria i es dedicà amb goig i amb interès a l'educació de Jesucrist, també custodia i protegeix el seu...