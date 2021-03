La salut de la milla d'or de Terrassa La salut de la milla d'or de Terrassa

Salvador Cardús i Ros

20.03.2021 | 04:00

LA distància entre els fets i les percepcions que en tenim sol ser més gran del que imaginem. Per això, estudis com els que ahir presentava Diari de Terrassa sobre el teixit comercial de Terrassa i Sabadell, comparant les dues ciutats i la seva evolució al llarg del darrer any, són tan importants. Desfan percepcions, fonamentades en uns prejudicis generalment molt arrelats, i obliguen a adoptar una mirada nova més objectiva sobre el nostre entorn. I, és clar, permeten actuar-hi de manera més eficaç. Tot i que Terrassa hi surt més ben parada, el comportament del comerç al centre de les dues ciutats és molt semblant. Amb petites variacions, s'ha mantingut...