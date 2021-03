Orgull terrassenc Orgull terrassenc

Editorial

20.03.2021 | 04:00

Sembla increïble, però de vegades passen coses com aquesta. El dia a dia fa que no valorem allò que tenim. Ha de ser una campanya com la dels Minyons de Terrassa que ens faci adonar d'alguns dels grans valors terrassencs. I en tenim molts tant en l'àmbit del patrimoni arquitectònic i natural, com en les tradicions, gastronomia, esport i cultura. El Festival de Jazz, la Fira Modernista, la Seu d'Ègara, la Masia Freixa, els dakars, la salsa Viandox i el patge Xiu-Xiu, el hockey, el Quinto, el Centre Cultural, entre d'altres, poden formar una llarga llista de valors que qualsevol terrassenc reconeixeria com a propis. La campanya de la colla castellera amb el lema "Fes Terrassa, fes Minyons, fes-te...