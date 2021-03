"Lo tio Pep"

josep ballbè i urrit

19.03.2021 | 04:00

PER què als Joseps se'ls anomena com a Pep, Josep, Pepet, Josepó, Joselín, Josetxu, Pepiño, Txema? Heus ací diferents varietats en la manera d'adreçar-se a gent que, avui, celebra la seva diada onomàstica. La teoria més estesa és que "Pepe" equival a les sigles de l'expressió llatina "Pater Putativus" (PP) de Jesucrist. Durant segles, era la fórmula per a citar Sant Josep: un "hipocorístic" (que vol dir "apel·latiu carinyós", en idioma grec antic). La història ens diu que fa 150 anys que el Sant Pare el va proclamar patró universal de l'Església. A Espanya, a més, el dia que...