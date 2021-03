La guia terrassenca 

Editorial

19.03.2021 | 04:00

Amb molts dubtes sobre els grups bombolla de convivència, aquest cap de setmana es posa fi a la restricció comarcal. Molts terrassencs aprofitaran, sempre amb les mesures de seguretat pertinents, per sortir de la ciutat i del Vallès Occidental. Des del Diari de Terrassa, però, volem mirar-ho des d'un altre punt de vista: oferim un reguitzell de plans per viure la ciutat per a aquells egarencs que quedin aquí o, el més important, per als catalans que vulguin visitar Terrassa. I és que hi ha moltes possibilitats de lleure. Hem defugit de reproduir les propostes de l'àrea de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa. Les rutes culturals i modernistes són sobradament conegudes gràcies, precisament, a aquesta tasca de difusió municipal. Hem volgut anar una mica més enllà per ajudar a publicitar costums, espais, comerços, restaurants típicament egarencs. És a dir, és una guia de viatge que mai trobaries a Lonely Planet o Trotamundos o webs com TripAdvisor. Les nostres propostes són autòctones però, d'interès per a tothom.

Orgull del comerç local

Com saben els nostres lectors, el Diari de Terrassa té un especial interès a potenciar el comerç de la ciutat. Els negocis de barri, propers, de tota la vida o nous, i les iniciatives dels negocis apareixen cada setmana a les pàgines centrals de l'edició del dijous. El comerç és part de la identitat de Terrassa, com ho és el seu patrimoni, l'arquitectura o el seu lleure. Tenir un comerç fort manté la ciutat viva i en dinamisme constant.

Avui us expliquem, amb orgull, que el teixit comercial situat a la milla d'or manté la seva esplendor: el 102% dels establiments segueixen oberts un any després de l'esclat de la pandèmia, segons un estudi de Solucions Geogràfiques. O dit d'una altra manera: hi ha 206 comerços a l'eix central, quatre més que el febrer de l'any passat. Esperem que la desescalada i l'augment de la mobilitat, juntament amb bones iniciatives, serveixin per consolidar el miracle del comerç terrassenc. Un comerç que ha resistit la pitjor de les crisis.