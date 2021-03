L'objectiu: les escoles L'objectiu: les escoles

Editorial

18.03.2021 | 04:00

Al Diari de Terrassa apostem per una ciutat des del punt de vista positiu. Però aquests dies hi ha un problema que ens preocupa a tots: l'onada de robatoris i assalts a les escoles de la ciutat. Fins al punt que l'Ajuntament va celebrar ahir una Junta Local de Seguretat, amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, on es va abordar aquesta problemàtica. Tanmateix, són disset els fets delictius que s'han produït des de principis d'any, tots a escoles bressol, escoles de primària i instituts, centres tant públics com concertats. El més alarmant és que no es tracta d'una bretolada ni d'actes aïllats. De fet, la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra...