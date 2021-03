El fals relat El fals relat

Joan Roma i Cunill

18.03.2021 | 04:00

PEL que sé, a hores d'ara, crec que tots els polítics presos i algun de fugitiu, han escrit sengles llibres explicant perquè estan a la presó o perquè varen haver de fugir. En tots els casos el relat és un compendi de les més estranyes i inversemblants excuses i justificacions. Deuen creure que així redimiran els seus actes. I també, deu ser una bona manera d'intentar tenir uns ingressos en els seus comptes. Tot sigui per la pàtria i la bandera. El que m'ha deixat fascinat del procés ha estat l'enorme facilitat de molta gent per creure tota mena d'invents i enganys. També per part de persones prou cultes per saber que res del que es prometia podia arribar...