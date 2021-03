Retorn a l'Olímpic Retorn a l'Olímpic

Editorial

17.03.2021 | 04:00

Les dades de reducció de contagis de la Covid estan permetent relaxar algunes restriccions. Aquest diumenge, exactament un any i 20 dies després, els socis i aficionats del Terrassa FC podran tornar a l'Estadi Olímpic. El darrer cop que els aficionats van presenciar un partit del primer equip queda molt lluny, l'1 de març de l'any 2020. Era la vint-i-sisena jornada de la passada lliga i els terrassistes van empatar a un amb un Cerdanyola que serà enguany un dels seus principals rivals per lluitar per l'ascens. Una setmana més tard, la lliga s'aturaria. Aquest diumenge a les 17 hores tocarà un duel decisiu, que correspon a la penúltima jornada de la primera fase davant del cuer, la...