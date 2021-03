Matar el temps Matar el temps

Matar el temps

Josep Ballbè i Urrit

17.03.2021 | 04:00

CAL matar-lo. Al cap i a la fi, és l'única ocupació de la nostra vida". Trobo genial aquest pensament referit al "temps", la paternitat del qual correspon a l'escriptor i periodista francès Anatole France. A ell li va ser concedit el premi Nobel de literatura, fa cent anys. És una icona referencial per la seva coherència i coratge personals. No endebades va donar suport a n'Émile Zola després que aquest publiqués la famosa portada "J'accuse" (el 13 de gener de 1898, al diari "L'Aurore"). Era una carta oberta al president de la República, pregant de revisar la condemna a cadena perpètua del capità Dreyfus. Com que no va...