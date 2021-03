Agraïment a l'any 2020 Agraïment a l'any 2020

Agraïment a l'any 2020

Jordi Puig i Ustrell, membre de Justícia i Pau Terrassa

17.03.2021 | 04:00

EN les darreries de l'any 2020 m'envaeix una gran necessitat de fer-ne una valoració en profunditat. Una valoració des de les entranyes. No vull dir una valoració mecànica dels fets ocorreguts, ni superficial d'allò que hem aconseguit o de les frustracions sofertes. És clar que de qualsevol fet en podem treure un aprenentatge, un aprenentatge profund, un aprenentatge de vida. És fàcil pensar o decidir que l'any 2020 ha estat nefast, horrible, un any per a oblidar, etc. Jo no crec que hagi estat així. En el nostre petit espai de vida, aquell que s'emmarca en els països industrialitzats, occidentals, hem emprès, de fa uns anys, un estil de vida que ens proporciona...