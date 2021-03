"Intermezzo"

Josep Ballbè i Urrit

16.03.2021 | 04:00

AVUI fa 285 anys que moria un músic italià de l'època barroca. La seva obra em té el cor robat. Parlo d'en Giovanni Battista Pergolesi. A més de compondre, tocava excel·lentment tant l'orgue litúrgic com el violí. Colpeix molt saber que se'n va anar molt jovenet, per culpa de la pesta de la tuberculosi. D'aquesta patologia, la història de la nostra vila en sap un pou, a través de dos indrets: l'Hospital del Tòrax i el sanatori de Torrebonica (de l'obra social de "La Caixa"). Amb la Covid-19, si més no podem arribar a imaginar-nos un bri el patiment d'una pèrdua -a l'edat de 26 anyets- a causa d'un virus maleït. Espero poder parlar...