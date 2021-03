Carrer de Sant Pere Nebridi Aróztegui Carrer de Sant Pere

Carrer de Sant Pere

16.03.2021

Que la crisi econòmica provocada per la pandèmia ha afectat els comerços és una obvietat. Que en l'editorial del Diari de Terrassa hem reclamat més d'un cop més ajuts i suports directes per als botiguers i empresaris, també és una veritat. I és que veure qualsevol carrer comercial de la ciutat amb les persianes abaixades dels locals no és un bon senyal de la Terrassa que volem. Si concretem en la zona del Centre, el carrer de Sant Pere ha estat en els últims temps un termòmetre d'aquesta situació. Sabateries, botigues de roba, òptiques, forns i pastisseries omplien de terrassencs aquest carrer. La imatge havia canviat en els darrers mesos...