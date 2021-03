Enyorança de Déu Enyorança de Déu

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

16.03.2021 | 04:00

COMENÇO aquesta carta tot recordant una cançó anglesa que va estar de moda fa anys. "Rivers of Babylon" (Els rius de Babilònia) és una cançó composta per Brent Dowe i Trevor McNaughton del grup The Melodians. Va conèixer moltes versions, i la més popular és, sens dubte, la del grup Boney M., que l'any 1978 es va mantenir com la número u de les llistes del Regne Unit durant cinc setmanes, i també número u de "Los 40 Principales" durant quatre setmanes a Espanya. El seu contingut s'inspira en el Salm 137, que expressa l'aflicció del poble jueu a l'exili després de la destrucció de Jerusalem per l'imperi de...