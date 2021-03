El vocabulari eròtic del TERMCAT El vocabulari eròtic del TERMCAT

Ramon Bosch

13.03.2021 | 04:00

ELS qui en alguna època de la nostra vida ens hem guanyat l'ídem amb la llengua -o, més ben dit, amb el llenguatge perquè vist del que anirà aquest article la precisió no està de més- li hem d'estar profundament agraïts als treballadors del TERMCAT perquè ens han fet la feina molt més fàcil, ja que ens han aportat solucions que els diccionaris convencionals no contemplaven. Una de les darreres aportacions d'aquesta benemèrita institució és un recurs que duu per títol "Terminologia de la sexualitat i l'erotisme" que és una font de coneixement i de platxèria inusual a la nostra terra, tan refotudament...