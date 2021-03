Sort del wifi! Sort del wifi!

Josep Ballbè i Urrit

13.03.2021 | 04:00

DEMÀ, es complirà un any des que ens van confinar per primer cop, arran la Covid-19. Paral·lelament, fa set setmanes que vàrem conèixer la notícia que la Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament (depenent de la regidoria de Cultura) decretava posar el nom de na Hedy Lamarr, en una plaça de la zona universitària: l'espai sorgit en reurbanitzar l'indret que ocupava l'antiga fàbrica Flotats. Però qui era ella? Va ser una actriu austríaca del segle XX, inventora alhora de la primera versió del que es coneix com a "espectre eixamplat": eina tecnològica que permet les comunicacions sense fils des de la llarga distància. Dit...