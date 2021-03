L'intrús del món humà L'intrús del món humà

L'intrús del món humà

Joan Boldú

13.03.2021 | 04:00

OCCIDENT pateix una creixent deshumanització, és a dir, una devaluació dels valors que giren al voltant de l'ésser humà considerat com un fi en si mateix i no com un mitjà per aconseguir certs interessos. Ser conscient d'aquesta deshumanització és tenir l'experiència del nihilisme, l'intrús que s'ha instal·lat dins del món de l'home, on ningú no es fa humà si està sol; ens fem humans els uns als altres. Parlar del món de l'home és referir-se a l'àmbit del sentir, en el qual tot té un cert lligam. El món humà té diferents capes, des de les més personals -la família, els...