Girar full

Editorial

13.03.2021 | 04:00

Es compleix un any de l'estat de l'alarma decretat pel Govern de l'Estat per contenir la pandèmia de la Covid-19 que afectava Espanya des de mitjan febrer de l'any passat. El decret, que es va implementar el 14 de març del 2020, va obligar a un tancament gairebé total de l'activitat. Aquest confinament va durar fins al 2 de maig, dia en què es va permetre la sortida al carrer de tota la població. Durant dos mesos, vam ser testimonis d'una Terrassa que, de sobte, va alentir el seu batec, va emmudir i va transformar el seu paisatge quotidià. Durant aquest any han passat moltes coses que ens han canviat la vida. La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha posat el límit als centres...