L'OFIMAPE compleix 5 anys L'OFIMAPE compleix 5 anys

Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde i regidora d'Habitatge Social

12.03.2021 | 04:00

L'ACTIVISTA social Rigoberta Menchú va dir que la pau no és només l'absència de guerra, ja que mentre existeixi el racisme, la discriminació i la pobresa, mai assolirem un món de pau. La idea de pobresa ens remet, d'entrada, a desigualtat, a manca de recursos i a impossibilitat de satisfer les necessitats bàsiques. Podríem quedar-nos en definicions, però cal que ens endinsem en una lluita, en la realitat del dia a dia i en mirar cap a un entorn on la pobresa és cada vegada més present, palplantada en un món que circula a massa velocitat i sense massa miraments. Si existeix pobresa en el nostre entorn, és que estem fallant com a societat. Una...