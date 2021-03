D'ulls entelats, Déu me n'apart

Josep Ballbè i Urrit

12.03.2021 | 04:00

AVUI se celebra el Dia mundial del glaucoma. Una iniciativa que pretén mentalitzar la gent envers la summa importància de les revisions oftalmològiques i la prevenció precoç. És una lesió del nervi òptic per l'augment de la tensió intraocular, en no drenar adientment l'humor aquós. No té, però, res a veure la pressió arterial amb aquesta. Per tant, el resultat final genera allò que se'n diu una neuropatia òptica. Rau en la pèrdua progressiva de les fibres nervioses del nervi òptic i tots els canvis que genera en el seu entorn. En un principi, la persona afectada no presenta gaires símptomes. Quan entreveu alguna...