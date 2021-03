El pitjor pronòstic El pitjor pronòstic

Josep Ballbè i Urrit

11.03.2021 | 04:00

Posat a triar tema per aquesta columna, tinc un dilema: "recordar" els atemptats terroristes del 11-M (any 2004) o fer-ho en clau coronavirus. Sent ambdós temes colpidors, em decideixo per l'actualitat més rabiosa. Avui fa un any que l'OMS declarava la Covid-19 com a pandèmia. Els hi va costar un munt declarar aquest pronòstic. Sobretot quan en aquell moment ja es comptaven prop de 5.000 morts arreu del món. D'aleshores ençà, la problemàtica ha anat "in crescendo". Si ningú no m'ho explica en detall, em costa molt de creure com va enganxar sobtadament tothom. En ple segle XXI, amb controls tecnològics cada cop més sofisticats, em proclamo...