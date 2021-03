Panorama preocupant Panorama preocupant

Panorama preocupant

Josep Puy

11.03.2021 | 04:00

EL jovent es manifesta, es vol fer sentir i, sobretot, poder explicar quines són les nombroses preocupacions que envolten les seves expectatives de futur. Molts joves s'han mobilitzat en les darreres setmanes amb abundants reivindicacions de les quals en cal prendre molt bona nota. No val a mirar cap a un altre costat ni caure en acusacions errònies ni gratuïtes. La gravetat per l'actuació i l'extrema violència d'una minoria, condemnable sense fissures, no ens hauria de confondre sobre la realitat preocupant d'una gran majoria que es vol fer escoltar des de la més justa legitimitat en reclamar una societat més digna i generosa amb les corresponents oportunitats de millora i de progrés...