Ja n'hi ha prou (Contramanifest)

Joan Tamayo Sala

10.03.2021 | 04:00

L'ALTRE dia la classe empresarial del país, encapçalada per les principals organitzacions patronals, conjuntament amb els mitjans de comunicació al servei del poder, van escenificar a l'Estació del Nord de Barcelona, un Manifest "Polític" encapçalat amb el lema "Ja n'hi ha prou". I jo em pregunto, ingenu de mi, hem de suportar més hipocresia, més postveritat, més manipulació de la realitat, més alienació del pensament, més segrest de la veu dels que pateixen, de veritat? Per què aquesta gent no surt al carrer, i alça la veu també, o se li dona la mateixa importància, per part dels mitjans de...