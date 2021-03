Ésser dúctil Ésser dúctil

10.03.2021 | 04:00

LA ductilitat vindria a ser un sinònim de mal·leabilitat. Una propietat d'alguns materials asfàltics o metàl·lics que es poden "deformar" plàsticament dessota la pressió d'una força externa, sense arribar a trencar-se. Em ve la idea de parlar-ne quan fa gairebé un any que ens constreny la Covid-19. La llosa que pesa damunt nostre cada cop es fa més feixuga. Fins al punt que, deriva en grans desgràcies. Ací, adreço una crítica severa a l'Administració, que desatén/margina la cura a certes patologies psicològiques. Fins i tot, es recolza en l'excusa de la pandèmia per a justificar-se. Hi ha rèmora en...