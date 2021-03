Signe de contradicció Signe de contradicció

Signe de contradicció

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

09.03.2021 | 04:00

JESUCRIST esdevé signe de contradicció, en la seva època i en la nostra. En els textos evangèlics sovint es parla de la creu, i ell mateix es presenta com el Messies que havia de morir a la creu. Aquesta perspectiva no entrava en el cap dels apòstols. La seva reacció davant d'aquesta possibilitat podríem dir que era natural i humana; de fet, és la mateixa reacció que sovint tenim nosaltres davant el dolor i la dificultat quan es fan presents en la nostra vida. No és fàcil d'acceptar el misteri de la creu, i no és fàcil d'acceptar el sofriment des de l'òptica de la creu del Senyor. En canvi, el senyal del cristià és la creu. De...