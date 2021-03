No senten els colors No senten els colors

No senten els colors

Josep Ballbè i Urrit

09.03.2021 | 04:00

LA premsa de les darreres setmanes ens ha portat la notícia d'alguns "youtubers" que fixen la residència a Andorra. Una forma prou hàbil per a escapolir-se de l'escomesa d'Hisenda. Davant dels fets, et trobes qui s'esglaia i esquinça les vestidures, malparlant de tot el jovent€ Podent no estar-hi d'acord, és una mala praxi fotre tothom al mateix sac: "globalitzar" amb la tesi que s'han deixat engolir per la crisi moral i de valors que afecta la societat. En tot cas, ben poc recordem altres casos semblants: el tema dels papers de Panamà, els tripijocs de la Banca Privada d'Andorra (amb la senyora "abadessa"), les multinacionals que tributen en paradisos fiscals...