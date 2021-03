Bretxa en temps de Covid Bretxa en temps de Covid

Editorial

09.03.2021 | 04:00

Un 18,7%. Aquesta és la diferència entre salaris entre homes i dones a la comarca. Aquesta és una dada de la bretxa salarial que l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental va fer pública ahir en el marc del 8-M, el Dia Internacional de la Dona. I és que, segons aquestes xifres, encara queda molt perquè les dones rebin el mateix sou que els homes en empreses i llocs de treballs similars. A més, cal tenir en compte que la dada és del 2019. Per tant, no té en compte la crisi econòmica provocada per la pandèmia, on la dona ha estat la principal afectada. Si més no, la diferència entre el sou de les dones espanyoles i les estrangeres...