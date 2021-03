Visca la dona Visca la dona

Josep Ballbè i Urrit

06.03.2021 | 04:00

AQUEST proper dilluns -8-M- s'escau el "Dia Internacional de la Dona". Es compleixen 45 anys des que l'ONU va institucionalitzar aquesta data. S'hi commemora la lluita feminista envers el seu rol social, la seva emancipació i el seu desenvolupament personal. Per descomptat, dono tot el meu suport total a la causa. Sovint encara es tracta, però, d'un tema controvertit. Ací no seré pas jo qui enredarà la troca. M'agradaria, tanmateix, ajustar el concepte del "feminisme". No implica cap enfrontament amb el col·lectiu masculí. Tampoc no vol establir pas cap supremacia per damunt de l'home. De forma planera, hauria de ser el principi d'igualtat de drets i deures entre un sexe...