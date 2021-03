Motius per a l'esperança Motius per a l'esperança

Xavier Marcet

06.03.2021 | 04:00

ELS motius per a l'esperança estan lligats a la gent que fa coses. No sé si en el sentit que Rajoy deia "los catalanes hacen cosas", però en qualsevol cas hi ha gent que ens allunya de retòriques estèrils i que emprenen, que mantenen projectes i empreses, que fan ciència, que creixen professionalment, que innoven. I aquesta gent són els únics que ens poden treure del pou profund en què ens ha deixat la pandèmia. La gent que fa coses no té temps de perdre's en espirals inútils, viuen en clau d'oportunitat, respiren compromís. De polítics, com a persones, hi ha de tot. Alguns són gent excel·lent. Però com a...