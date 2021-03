Alcem la veu per un feminisme divers i inclusiu Alcem la veu per un feminisme divers i inclusiu

Alcem la veu per un feminisme divers i inclusiu

Núria Marín García, tinenta d'alcalde i regidora de Polítiques de gènere

06.03.2021 | 04:00

EL Dia Internacional de la Dona, que es commemora cada 8 de març, és un dia de reivindicació dels drets de les dones i de lluita feminista per la igualtat real i efectiva. El lema d'aquest any gira entorn els "Feminismes i lideratges transformadors" i vol visibilitzar i reconèixer el paper de les dones com a líders en els diversos àmbits de la nostra societat, i també posar en valor la importància dels lideratges feministes en la generació de canvis socials. Els lideratges feministes són essencials en tots els sectors, des dels moviments socials al treball de cures, des de la ciència i la tecnologia al món acadèmic, des de l'àmbit...