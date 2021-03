A la recerca de sentit A la recerca de sentit

Josep Ballbè i Urrit

05.03.2021 | 04:00

VIKTOR Frankl va ser un filòsof, psiquiatre i neuròleg austríac mort el setembre de 1997. Seu és un "best-seller" que duu el títol d'aquesta columna. Allí explica com va descobrir la logoteràpia, a partir de l'experiència de presoner en un camp de concentració nazi. També és seva una frase de fondària immensa: "En última instància, l'home no hauria d'inquirir quin és el sentit de la vida. Hauria de copsar que és a ell mateix a qui s'inquireix. En resum, a cadascú se li pregunta per la vida€ I tan sols pot respondre-hi d'acord amb la seva vida. Sent-ne plenament responsable". Pot semblar un joc de...