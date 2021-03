Preinscripció escolar i portes obertes: l'escola pública és la teva i la nostra Preinscripció escolar i portes obertes: l'escola pública és la teva i la nostra

Preinscripció escolar i portes obertes: l'escola pública és la teva i la nostra

05.03.2021 | 04:00

Com cada any, al mes de març s'obre el període de preinscripció escolar. Enguany comença el 15 de març (consulteu les dates aquí: http://educacio.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=394925). Durant aquests 10 dies, les famílies amb infants que comencen etapa escolar, intensifiquen la reflexió sobre quina escola triar, pesant els pros i els contres de cada opció al seu abast. Les escoles s'organitzen per obrir les seves portes (aquest any, de forma molt diferent, recordeu: http://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/recursos/pmf/jornades-portes-obertes/) i es creuen opinions sobre procediments, impressions sobre com són els espais, el personal, l'alumnat, els...