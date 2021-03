L'epicureisme

Josep Ballbè i Urrit

04.03.2021 | 04:00

EPICUR fou un filòsof grec dels segles III i IV abans de Crist. La seva doctrina -que dóna títol a la columna- es considera una branca de l'hedonisme. Consisteix en la recerca de la felicitat i el gaudi a partir d'equilibrar plaers i eliminar temors. De fet, d'una manera o altra, tots ho procurem, malgrat que l'important és ajustar-ne la mesura al punt de l'equilibri€ Cosa no gens fàcil! Ell mateix demanava evitar els excessos, prevenint mals a futur. A més, situava els plaers immaterials per damunt dels corporals. És ara, quan gairebé fa un any de l'inici de la pandèmia, que cal arrelar idees. Parlaria, d'alguna manera, d'una mena de "rentat de cervell"€...