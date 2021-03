Comiat Comiat

Comiat

Josep Puy

04.03.2021 | 04:00

NO és gens senzill resumir en un article el que hauria de ser tot un capítol o qui sap si una àmplia i ben estructurada publicació. Diumenge vàrem dir adéu al Bar Lucense del carrer Infant Martí 119. Ha estat un establiment emblemàtic en el cor de Ca n'Aurell on cadascun dels veïns i dels nombrosos visitants preserva un ric i particular anecdotari. A hores d'ara m'arriben opinions i comentaris de persones i d'indrets ben distants. No podia imaginar aquesta legió de testimonis consolidada amb el pas del temps. No hi ha cap dubte que la constel·lació d'establiments familiars i de proximitat del barri perd un altre singular punt de llum que havia mantingut...