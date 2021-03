Editorial

Aprovar l'examen

04.03.2021 | 04:00

L'Estat de la Ciutat. Aquest és el títol -una mica transcendent- per al ple extraordinari que se celebrarà divendres. Es tracta d'un debat necessari. Justament ara que està a punt de complir-se l'any de l'arribada del coronavirus a Terrassa i del decret d'estat d'alarma, fer una radiografia de quina és la situació en els diferents àmbits és adient. Analitzar l'impacte de la Covid, impulsar la reactivació econòmica, planificar el reforç del sistema sanitari, aportar recursos per a l'educació i donar suport al comerç i l'hostaleria haurien de ser els eixos de la Terrassa post-Covid. Per tant, d'aquest debat de les forces municipals s'haurien...