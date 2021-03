Les properes setmanes Les properes setmanes

Les properes setmanes

Joan Carles Folia Torres, Coach Advance Life

03.03.2021 | 04:00

PER a molts de nosaltres el fet de viure amb incertesa i inseguretat el pas del temps suposa haver d'afrontar el futur amb tot un seguit de pors i temeritats respecte del que ha de venir més enllà del moment present. El desconeixement de què esdevindrà la propera setmana, els propers anys, amb la nostra salut, la nostra feina, les nostres relacions, es converteix en un sense viure que ens porta a no poder gaudir del dia d'avui i ens submergeix en una dinàmica d'inestabilitat que no afavoreix un gaudi de la vida plena i harmònica. És ben sabut que l'única cosa que és totalment estable en el nostre trànsit vital és la seguretat que les coses sempre canvien i que...