A l'avantguarda Alberto Tallón A l'avantguarda

Editorial

A l'avantguarda

03.03.2021 | 04:00

Un dels símptomes més coneguts de la Covid-19 és la pèrdua de l'olfacte. De fet, 7 de cada 10 pacients que han tingut el coronavirus han presentat una alteració olfactiva. L'augment de casos d'anòsmia pel coronavirus ha fet que Mútua Terrassa hagi posat en marxa una nova Unitat de l'Olfacte integrada pels serveis d'otorrinolaringologia i de rehabilitació, i creada especialment a inicis d'any per tractar persones que han passat la Covid-19, però que no han recuperat la capacitat nasal. Per la seva banda, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha impulsat el febrer una unitat d'olfacte que aborda aquesta disfunció des dels serveis d'al·lergologia, neuropsicologia,...