"No future". Sóc jove i vull dignitat, i no precarietat! "No future". Sóc jove i vull dignitat, i no precarietat!

"No future". Sóc jove i vull dignitat, i no precarietat!

Joan Tamayo Sala

03.03.2021 | 04:00

LES últimes dades publicades per l'Institut d'Estudis Socials Avançats del CSIC són molt preocupants: les sensacions entre la ciutadania, de frustració, ansietat, incertesa, por, apatia, solitud, tristesa i ira, són una realitat que la postveritat que ens governa ens amaga mentre la gent diu coses com aquestes: "Tots els dies són iguals, no tinc ganes de res, com si em faltes energia, no tinc cap motivació, no veiem que hi puguem fer res". L'enuig, el tedi, la desorientació, la preocupació pel futur, i un estat anímic i depressiu i d'insatisfacció i estrès social, estan guanyant espais, dia a dia. Un terreny adobat perquè, els poders de...