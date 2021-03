La rancúnia La rancúnia

Josep Ballbè i Urrit

02.03.2021 | 04:00

MAHATMA Gandhi mantenia allò del que "mai no deixis morir el sol sense que hagin mort totes les teves rancúnies". Per contra, Friedrich Nietzsche apuntava que "no hi ha res -a la terra- que es consumeixi més de pressa que la passió de la rancúnia". Una i altra haurien de remoure l'esquema mental de persones enfrontades. Normalment, hi ha altres factors que impedeixen acotar el cap, tibant de comprensió. Sense anar més lluny, el propi orgull o l'enveja, per exemple. Rarament trobaríem una sola persona que no hagués patinat al llarg de la vida. Fins i tot els sants han passat per aquest tràngol. Malgrat que sembli un tòpic, cal trobar l'instant...