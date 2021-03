Quan la fe és posada a prova Quan la fe és posada a prova

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

02.03.2021 | 04:00

ANEM avançant pel camí de la Quaresma, bo i fent experiència de les restriccions i limitacions en els diversos àmbits del nostre dia a dia des de fa més d'un any. I comprovem com es fan presents les dificultats, els sofriments i les proves en la nostra vida d'éssers humans i de creients. A més, som conscients que avui dia la fe s'enfronta ara més que abans, a qüestionaments que provenen especialment d'una mentalitat que només valora les ciències i que només accepta com a vàlides les respostes que venen de la ciència empírica. Per aquest motiu experimentem que la nostra fe és posada a prova de diferents maneres, com fou posat a...