Terrassa amb el 5G

Salvador Cardús i Ros

27.02.2021 | 04:00

CAL felicitar l'esforç d'Ona Martínez, la regidora d'ERC de Tecnologies, per tal que Terrassa sigui pionera en la implantació del 5G. Si com ha observat l'analista James Altucher, hi ha un abans i un després històric de l'arribada de la banda ampla i el 4G -imaginar l'actual pandèmia sense aquesta tecnologia esgarrifa: ni teletreball, ni escola en línia, ni contactes entre familiars aïllats, ni recerca accelerada per trobar les vacunes...-, el 5G representarà una nova revolució en tots els terrenys. I com que tard o d'hora arribarà, ens agradi poc o molt, més val ser-hi des del primer moment. La principal virtut del 5G, que és la d'afegir capacitat...